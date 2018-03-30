Изменение климата и здоровье человека

Изменение климата представляет значительную новую угрозу для здоровья населения и меняет наши подходы к защите уязвимых групп населения.

Последний доклад Межправительственной группы по вопросам изменения климата подтвердил существование огромного количества фактических данных, свидетельствующих о воздействии людей на глобальный климат, а также отметил многочисленные последствия такого воздействия для здоровья человека. Непостоянство и изменение климата приводит к смерти и болезням в результате стихийных бедствий, таких как периоды сильной жары, наводнения и засухи. Кроме того, многие серьезные заболевания крайне чувствительны к изменению температур и режимов выпадения осадков. В число этих заболеваний входят трансмиссивные болезни, такие как малярия и денге, а также недостаточность питания и диарея, являющиеся другими ведущими причинами смерти. Изменение климата также способствует росту глобального бремени болезней, и ожидается, что в будущем эта тенденция будет усугубляться.

Воздействие климата на здоровье человека не будет равномерным во всем мире. Считается, что особо уязвимым будет население развивающихся стран, особенно малых островных государств, засушливых и высокогорных зон, а также густонаселенных прибрежных районов.

К счастью, многих из опасностей для здоровья можно избежать благодаря существующим здравоохранительным программам и мероприятиям. Согласованные действия по усилению основных элементов систем здравоохранения и стимулированию путей здорового развития могут укрепить здоровье населения сейчас, а также снизить уязвимость перед изменением климата в будущем.

ВОЗ поддерживает государства-члены в защите здоровья населения от воздействия изменяющегося климата и представляет сектор здравоохранения в рамках всеобщих ответных мер ООН на эту глобальную проблему.

Стратегия ВОЗ по защите здоровья от воздействия изменяющегося климата

В настоящее время ВОЗ разрабатывает глобальную стратегию, являющуюся всеобъемлющей программой международных ответных мер, направленных на защиту здоровья от воздействия изменяющегося климата. Эту стратегию проводят ВОЗ и партнеры в секторе здравоохранения при координации с деятельностью ООН и других партнерских организаций.

Роль ВОЗ в рамках ответных мер ООН на изменение климата Специалистам здравоохранения отводится четкая роль в защите здоровья и благополучия людей от воздействия изменяющегося климата. ВОЗ представляет это сообщество на международном уровне и вносит вклад в ответные меры всей системы учреждений ООН путем предоставления Конференции сторон РКИК ООН (Рамочной конвенции ООН об изменении климата) специальных знаний в области здравоохранения, участия в принятой в Найроби Рабочей программе РКИК ООН по воздействию, уязвимости и адаптации, а также проведения работы с другими специализированными организациями и программами, такими как ВМО, ЮНЕП и ПРООН, над проектами по созданию потенциала и проведению в жизнь.

Управление здоровым развитием

Укрепление защиты от воздействия изменяющегося климата и здоровье населения

Многие решения, оказывающие воздействие на изменение климата, имеют также прямые последствия для здоровья человека. ВОЗ привлекает внимание к так называемым "беспроигрышным" ситуациям, в которых благодаря выбору путей устойчивого развития можно в то же время уменьшить наше воздействие на глобальный климат и улучшить здоровье населения, например, путем снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений.

Усиление систем здравоохранения Региональные семинары по вопросам здоровья и изменения климата

С 2000 года ВОЗ провела 9 семинаров для межсекторальных правительственных партнеров с целью их информирования о последствиях изменения климата и обмена опытом в области оценки связанных с климатом опасностей для здоровья и подходов к ним. Эта серия семинаров была сфокусирована на особо чувствительных и уязвимых перед изменением климата странах в пределах регионов ВОЗ. Каждый семинар стал важным форумом не только для повышения осведомленности, но и для ознакомления с позициями государств-членов в отношении подходов к дополнительным опасностям для здоровья, возникающим в результате изменения климата. Эти семинары позволили странам понять и критически оценить уязвимость здоровья на национальном и региональном уровне, а также определить сильные стороны и потребности в области создания потенциала, информации и ресурсов. Это обеспечивает надежные основы для будущих защитных действий.

Здоровье и климат — пилотный проект ГЭФ по адаптации

ВОЗ выступает партнером Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в новом проекте по управлению подходами к защите здоровья в условиях изменяющегося и все более непостоянного климата. Этот проект финансирует Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Проект проводится в семи странах, находящихся в разных частях мира, в которых наблюдаются разнообразные проявления уязвимости здоровья перед климатическими условиями.

Создание партнерств для проведения в жизнь Для защиты здоровья от воздействия изменяющегося климата необходимо широкое партнерство, в центре которого находятся службы здравоохранения, связанные с другими заинтересованными сторонами. Региональные и страновые бюро ВОЗ обеспечивают тесные связи с секторами здравоохранения в государствах-членах, которые принимают первичные меры защиты от воздействия на здоровье изменяющегося и непостоянного климата. Программа также включает долгосрочное сотрудничество с исследовательскими организациями в области здравоохранения, а также с учреждениями системы ООН, международными и национальными организациями, занимающимися вопросами смягчения воздействия изменяющегося климата и адаптации к нему.

Фактические данные и информация для действий Начиная с 1990 года, ВОЗ публикует доклады с описанием и оценкой фактических данных в отношении опасностей для здоровья, связанных с изменением климата и его непостоянством. В настоящее время программа все больше фокусируется на обеспечении доступа к этой информации для наиболее уязвимых стран, создании технических ресурсов для проведения оценок уязвимости здоровья, а также определении и поддержке защиты населения в рамках их национального контекста.

Мониторинг и оценка

Когда страны приступают к действиям по защите здоровья людей от воздействия изменяющегося климата, становится все более важным проведение мониторинга и оценки программ для обеспечения их эффективности и своевременности. ВОЗ поручено разработать основы мониторинга и оценки, охватывающие как процессы, такие как успехи в области повышения осведомленности или расширении охвата мероприятиями в отношении чувствительных к климату болезней, так и результаты, такие как успехи в области улучшения здоровья населения. Их необходимо интегрировать в основные системы мониторинга за здоровьем и координировать с системами, используемыми для измерения результатов в области решения связанных с изменением климата проблем и достижения целей устойчивого развития в других секторах.

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