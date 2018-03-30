Самое распространенное онкозаболевание у женщин — рак молочной железы

Самое распространенное онкологическое заболевание у женщин — рак молочной железы. Ежегодно его диагностируют у 180 тысяч пациенток в Европе, 130 тысяч — в США, 16 тысяч — в Украине. Информация из санбюллетеня, висящего перед одним из кабинетов Института онкологии, вообще повергла меня в шок: «Каждые 35—37 минут в Украине обнаруживается новый случай заболевания раком молочной железы и каждый час умирает женщина от данной патологии. Уровень заболеваемости за последние 40 лет увеличился более чем в три раза».

Казалось бы, при такой ситуации ежегодная маммография (рентгенологическое исследование молочных желез — основной метод ранней диагностики в Украине) для женщин после 40 лет должна стать столь же обязательной процедурой, как и флюорография для всего населения. И все же, если сдать анализы на ВИЧ/СПИД сегодня не представляет особой проблемы, то пройти маммографию или сделать УЗИ молочной железы — задача не из легких. К примеру, в Киеве есть всего четыре места, где сделать это можно гарантированно. Для города с трехмиллионным населением — капля в море. Частные диагностические центры не в счет. О наличии в каждой поликлинике маммологов, а тем более специального оборудования — можно лишь мечтать. Не говоря уже о том, что большинство маммографов в нашей стране устарело и физически, и морально, что не позволяет осуществлять широкомасштабные скрининговые программы. Раз-два постучавшись в закрытые двери, потратив напрасно драгоценное время, женщины нередко оставляют визит к специалисту на потом. Но когда действительно «припечет», бывает уже слишком поздно.

Между тем рак молочной железы — не приговор, если, конечно, своевременно обратиться к врачу. О том, каковы факторы риска этого заболевания, его симптомы, о современных методах диагностики и лечения в Украине мы беседуем с доктором медицинских наук, профессором, руководителем отделения опухолей молочной железы Института онкологии, главным онкохирургом Минздрава Украины Иваном СМОЛАНКОЙ.

— Онкология — проблема развитых промышленных государств, к которым относится и Украина. Прирост случаев заболевания раком молочной железы ежегодно в разных регионах составляет от одного до трех процентов. В некоторых регионах даже выше, — рассказывает Иван Иванович. — В группе риска прежде всего — женщины после 40 лет.

Среди причин возникновения заболевания — нарушения репродуктивной функции. Ранние месячные (до 12 лет), поздний климакс (после 55 лет), поздние первые роды (после 40 лет), большое количество абортов, характер кормления ребенка (плохо, если женщина не кормит грудью), а также различные заболевания генитальной сферы негативно отражаются на здоровье молочной железы. К заболеванию могут привести нарушения функций яичников, щитовидной железы, надпочечников и другие.

Дополнительный фактор риска — физические травмы. Особенно если вследствие этого появляются какие-либо уплотнения. При хронических воспалительных процессах в молочной железе, таких доброкачественных заболеваниях, как мастопатия, необходимо консультироваться у специалиста-маммолога и принимать какие-то меры. Эта категория женщин должна быть под постоянным наблюдением врача.

Сказываются также особенности питания. Неблагоприятен дефицит витаминов А, Е и Д, излишек животных жиров, алкоголя. Считается, что в 90% случаев курение предрасполагает к возникновению рака легких. Примерно 30% курящих женщин попадают в группу риска заболевания молочной железы.

Многие факторы играют свою роль, в том числе и психические — стрессы.

— Каким образом на заболеваемости раком молочной железы отразилась чернобыльская авария?

— Особого увеличения случаев заболевания в регионах, близких к Чернобылю, не отмечалось. Но в целом ионизирующая радиация, безусловно, является неблагоприятным фактором. Особенно если облучение происходило у женщин в возрасте от 10 до 20 лет. После 35 лет пагубная роль ионизирующего облучения снижается.

— Какое значение в возникновении этого заболевания имеет наследственность?

— Да, наследственность играет роль. Найден ген рака молочной железы, который находится в 17-й хромосоме, и ген, предрасполагающий к этому заболеванию. Если рак молочной железы обнаружен у близких родственников, особенно в молодом возрасте, то риск заболеть возрастает в два—пять раз.

— Что должна знать каждая женщина, чтобы вовремя обратиться к врачу? Как правильно проводить самообследование?

— В 70—80% случаев женщины сами обнаруживают опухоль молочной железы. Самообследование должно войти в привычку каждой женщины. Проводить его нужно через два-три дня после окончания менструального цикла, в менопаузе. Если есть уплотнения, увеличение подмышечных лимфатических узлов, болезненные или дискомфортные ощущения, выделения из соска, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который сможет оценить это состояние, назначить план обследования и принять правильную тактику лечения. К сожалению, очень часто женщины обращаются в таких случаях к кому угодно, только не к врачу. Занимаются самолечением, идут к фитотерапевтам, экстрасенсам, биоэнергетикам и в результате теряют самое главное — время. Около 30% женщин попадают к нам с запущенными формами рака. Причем, что удивительно, до какого состояния нередко доводят себя женщины с высшим образованием.

Между тем при небольшом, своевременно диагностированном новообразовании есть возможность выполнить органосохраняющую операцию (удалить сегмент молочной железы), а потом, в случае необходимости, провести дополнительное лечение (лучевую терапию). При запущенных формах рака молочную железу приходится удалять полностью и затем долго лечить.

— Что можно отнести к мерам профилактики?

— Здоровый образ жизни и постараться избегать перечисленных факторов риска. И самое главное — регулярно проводить самообследование. После 35 и особенно после 40 лет женщина обязательно должна проходить маммографическое исследование ежегодно.

— Сделать УЗИ молочной железы и тем более маммографию на самом деле не так уж просто. В обычной поликлинике подобного оборудования нет.

— Думаю, особых сложностей нет. В поликлиниках есть онкологи. У всех докторов, особенно гинекологов, должна быть онконастороженность. Можно обратиться к нам в институт. Маммография на сегодняшний день — наиболее информативный метод диагностики рака молочной железы.

— Мировая медицина утверждает, что каждого второго больного раком можно вылечить. Расскажите, пожалуйста, о новых методах диагностики и лечения рака молочной железы, которые практикуются в Украине, и о том, насколько они эффективны.

— При подозрении на рак необходимо сделать маммографию и пункционную биопсию. Материал исследуется микроскопически, и если обнаруживаются злокачественные (раковые) клетки, то необходимо проводить специальное лечение — хирургическое, иногда ему предшествует химио- или лучевая терапия.

Основными методами лечения на сегодняшний день являются: хирургический, химио-, лучевая, гормоно- и иммунотерапия. Используя современные методики комплексного лечения, удается уменьшить опухоль даже на запущенных стадиях рака, а иногда, если опухоль оказывается чувствительной к терапии, даже сохранить молочную железу. Для усиления действия химио- и лучевой терапии используется их сочетание с гипертермией.

Наш институт является одним из разработчиков метода адаптивной иммунотерапии. Из лимфатических узлов больного берут опухолевые клетки, выделяют Т-лимфоциты (иммунологические клетки, которые уничтожают опухолевые), размножают их и опять вводят в организм.

— На каких стадиях применяется этот метод и насколько он эффективен?

— В принципе должен быть эффективен на всех стадиях. Но метод пока находится в стадии разработки, его эффективность оценивается. Отдаленных результатов пока не имеем. Сегодня он еще не входит ни в мировые, ни в украинские стандарты.

— Отвечает ли нынешний уровень помощи онкобольным в Украине реальным потребностям?

— Ежегодно на международных конгрессах и симпозиумах специалисты всего мира обсуждают единую тактику лечения определенных форм и стадий рака молочной железы. Сейчас в Украине также разработаны стандарты, соответствующие мировым. Нет каких-либо методов лечения, которые практикуются за рубежом и которые невозможно применить в Украине.

— Каков у нас процент излечивающихся?

— Если женщина попадает к нам на ранних стадиях заболевания, то пятилетняя выживаемость (по истечении пяти лет человек считается выздоровевшим) при первой стадии и правильном применении всех методов составляет более 92%. Вторая стадия А — более 80%, Б — около 65%, третья — около 45%. И даже в четвертой, запущенной стадии, когда имеются отдаленные метастазы, правильное назначение противоопухолевого лечения позволяет 15% женщин достичь пятилетней выживаемости.

— Как долго длится период реабилитации?

— Выздоровление проходит по-разному. Физические упражнения после хирургического вмешательства могут помочь возобновить свободу движения и силу руки и плеча. Они также помогают уменьшить боль и скованность движений в области спины и шеи.

После лечения рака молочной железы очень важно регулярно наблюдаться у врача (раз в три месяца — первый год, раз в шесть месяцев — второй), чтобы убедиться, что нет рецидивов.

Успешное лечение и выздоровление во многом зависят от эмоциональной поддержки близких людей, благодаря которой может быть преодолено чувство тревоги или раздражения. Иногда незначительный жест, прикосновение значат больше, чем слова. Достаточно просто быть рядом. Ведь жизнь продолжается…

www.zn.ua