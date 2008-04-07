Лишний вес защищает от кариеса?

Американские врачи нашли в полноте положительные свойства - проанализировав состояние зубов почти 18 тыс. детей и подростков 6-18 лет, они установили, что лишние килограммы предотвращают кариес и повреждение структуры зуба. Медики стоматологического центра Eastman при Университете Рочестера были удивлены полученными результатами исследования, так как ожидали найти совершенно противоположные данные.

Специалисты предполагали, что школьники с превышенным индексом массы тела должны в большей степени иметь проблемы с дёснами и зубами, поскольку они чаще употребляют пищевые продукты с высоким содержанием жиров и сахара. Стоматологи сказали, что их открытие вызывает больше вопросов, чем ответов. Они заявили, что необходимо провести более тщательный анализ диетических привычек и образа жизни у детей с начальными симптомами ожирения.