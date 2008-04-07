Треть исследований онкозаболеваний базируется на ошибочной методологии

Ученые университета штата Огайо провели анализ публикаций, посвященных научным исследованиям онкологических заболеваний в стране и увидевших свет в период с 2002 по 2006 годы, и пришли к выводу, что 35 процентов из них проводилось с использованием ошибочных статистических методик, существенно исказивших полученные результаты.

Всего специалисты университета проанализировали 75 статей в 41 специализированном медицинском журнале и показали, что треть полученных в ходе научных изысканий данных обрабатывалась с использованием своего рода смеси "адекватных" и "неадекватных" статистических приемов, что нивелировало результаты столь важных и необходимых исследований онкологических заболеваний. "Мы не можем однозначно утверждать, что та или иная научная работа содержит недостоверную информацию, - говорит Дэвид Мюррей, профессор эпидемиологии университета, ведущий автор исследования, - но мы с уверенностью отмечаем, что неверные статистические методики, используемые при обработке полученных данных, исказили результаты проведенной работы".

В науке существует допустимая статистическая погрешность в пять процентов, которая не в состоянии повлиять на конечный результат исследования, комментирует ситуацию Мюррей. Но при использовании неверных методик эта цифра достигает 50 % что делает саму работу бессмысленной и, даже, опасной, уверен ученый.

Мюррей и его коллеги призывают представителей научного мира отказаться от использования сверхмодных, непроверенных и спорных статистических приемов в научной работе и быть внимательнее при обнародовании результатов своих наблюдений.

ami-tass.ru