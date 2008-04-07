Самый полезный - мятный чай

Мятный чай подходит для приема в любое время дня. Если предпочитаете употреблять его утром, то он вас взбодрит, в обеденное время снимет боли и поможет справиться с коликами в желудке, а вечером мятный чай подарит вам такое расслабление, которое не способен обеспечить ни один массажист.

Поэтому, стоит проследить за тем, чтобы у вас на столике всегда стояла чашка ароматного напитка, который помогает решить так много проблем.

Чай употребляют с древних времен. В одних странах он употреблялся как успокоительное средство, в других его использовали как средство, улучшающее аппетит. Но и в наше время полезные свойства мятного чая не вызывают сомнений.

По мнению медиков, главным лечебным компонентом этого напитка является ментол, который содержится в эфирном масле растения. Мятный чай снижает артериальное давление, стимулирует работу сердечной мышцы, используется при лечении стенокардии, гипертонической болезни и атеросклероза, кроме того, этот чай снижает головную боль.

Для женщин также важно, что благодаря этому целебному напитку можно избавиться от такой проблемы, как рост волос в местах нетрадиционных для женского организма.

Не стоит забывать про этот чудодейственный напиток также при диарее, усложненном дыхании, болях в мышцах, заложенности носа и болях в кишечнике.

Чудо–чай способен также улучшить кровообращение, справиться с головными болями, снять жар.

С помощью мятного чая можно также справиться с нарушениями сна, расслабиться.

Чай помогает организму бороться со стрессом, снимает напряжение.