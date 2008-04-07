Сегодня - Всемирный день здоровья

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день здоровья, который проводится с 1950 года в ознаменование создания Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/. Ежегодно в этот день предоставляется возможность привлечь внимание мировой общественности к какой-либо важной теме глобального здравоохранения. В этом году Всемирный день здоровья будет сфокусирован на защите здоровья от неблагоприятных последствий изменения климата.

Лозунг «Защитим здоровье от изменений климата» означает, что центральной темой глобального диалога об изменении климата является здоровье. ВОЗ выбрала эту тему в связи с признанием растущих угроз, которые представляет изменяющийся климат для глобальной безопасности в области общественного здравоохранения.

Укрепляя сотрудничество, международное сообщество сможет лучше подготовиться к решению сложных проблем в области здравоохранения, связанных с климатом. Примерами таких совместных действий являются усиление эпиднадзора и борьба с инфекционными болезнями, обеспечение более безопасного использования уменьшающихся запасов воды и координирование медико-санитарных действий в чрезвычайных ситуациях.

Как отмечают эксперты ВОЗ, изменение климата создает разнообразные и глобальные по своей природе опасности для здоровья от повышения риска экстремальных погодных явлений до изменений в динамике инфекционных болезней. Многие из основных смертельных болезней чувствительны к климатическим условиям. При этом изменяющиеся модели погоды могут воздействовать на частоту возникновения этих болезней и их распространение.

Негативные последствия изменения климата для здоровья уже очевидны: больше людей умирает от чрезмерной жары, происходят изменения в области заболеваемости трансмиссивными болезнями, изменяется модель стихийных бедствий. Эти последствия в непропорциональных масштабах скажутся, прежде всего, на уязвимых группах населения, включая самых молодых и пожилых людей, людей со слабым здоровьем, неимущие слои и изолированные группы населения.

Однако, как подчеркивают специалисты ВОЗ, многие из этих вероятных последствий можно предотвратить или контролировать. В здравоохранении и связанных с ним секторах разработаны меры по уменьшению воздействия изменяющегося климата и его последствий. Так, например, могут помочь такие хорошо известные и проверенные меры, как борьба с переносчиками заболеваний, уменьшение загрязнения воздуха транспортными средствами, а также эффективное использование земель и рациональное водоиспользование.

Кроме того, многие из этих мер, необходимых для предотвращения изменения климата, полезны для здоровья. К примеру, благодаря более широкому пользованию велосипедами и общественным транспортом вместо личных машин в промышленно развитых странах могут уменьшиться выбросы парниковых газов. Это также будет способствовать улучшению качества воздуха и приведет к укреплению здоровья органов дыхания и сокращению преждевременной смертности. Чем раньше будут приняты эти меры, тем большее воздействие они окажут на здоровье населения.

Сегодня, во Всемирный день здоровья, ВОЗ имеет наиболее реальную возможность повысить осведомленность общества об основных глобальных проблемах здравоохранения. В этот день и в течение всего года ВОЗ будет организовывать международные, региональные и местные мероприятия для привлечения внимания населения всего мира к теме защиты здоровья от изменений климата.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, в день ратификации /1948 год/ Устава Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/. ВОЗ – межправительственное специализированное учреждение ООН, призванное координировать международное сотрудничество в области здравоохранения и оказывать помощь государствам в улучшении медицинского обслуживания. Целью ВОЗ является достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья. В Уставе ВОЗ здоровье определено как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов.

Подготовила Екатерина Страшникова.