Институт сердца первым на постсоветском пространстве получил международную аккредитацию

Об этом сообщили УНИАН в Минздраве.

По словам генерального директора Института Бориса Тодурова, основная цель аккредитации – минимизировать клинические и неклинические риски для пациентов, а также стать примером непрерывного профессионального развития в кардиохирургии Украины.

"У нас есть все шансы занять нишу в оказании узкоспециализированных услуг в сфере кардиохирургии, которая становится все менее доступной для жителей Западной Европы и Великобритании из-за повышения стоимости операций. Мы хотим привлечь этих пациентов в Украину. Именно поэтому мы решились на международную аккредитацию. Только в прошлом году в нашей клинике было прооперировано 143 иностранных пациентов. Мы хотим стать первой в Украине клиникой, которая демонстрирует инвесторам, что медицинский туризм – выгодное капиталовложение», - сказал Тодуров.

Во время торжеств по случаю вручения сертификата Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили поздравил коллектив клиники с получением международного статуса.

«В своем стремлении к евроинтеграции Украина сделала еще один большой шаг в области здравоохранения, получив международное признание. Поздравляем Национальный институт сердца с прохождением аккредитации, это является признанием всей той гигантской работы, которую проделала клиника, чтобы соответствовать самым высоким стандартам. Мы верим, что благодаря этому в нашей стране будут рождаться новые современные клиники в разных регионах, ведь это вопрос не только удачных инвестиций в украинскую медицину, но и престижа, патриотизма, веры в Украину», – отметил Квиташвили.

Он посетил отделение детской кардиохирургии, где оперируют деток с сверхнизким весом, раненых бойцов АТО, которые сейчас находятся на лечении в институте (всего в Институте пролечено 43 бойца), и пациентов-иностранцев, которые проходят там лечение.

По словам консультанта из Великобритании Энтони Вуда, который готовил Национальный институт сердца к аккредитации, в настоящее время медицинский туризм – это одна из крупнейших индустрий в мире, которая быстро растет, объем которой по статистике прошлого года составлял 38,5-55 млрд USD в год и 11 млн пациентов во всем мире. Международные аккредитации дают возможность медицинским учреждениям Украины стать полноценными игроками на мировом рынке медицинских услуг.

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QHA Trent – независимая британская комиссия по аккредитации медицинских учреждений, возглавляемая комиссией из авторитетных профессоров и клинических экспертов. QHA Trent активно работает в области здравоохранения различных стран, но при этом остается полностью независимой организацией от Министерства здравоохранения Англии (NHS). Основными принципами работы QHA Trent является преданность профессиональным ценностям, качество услуг, безопасность пациента и беспристрастность в оценке.