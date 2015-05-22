США предоставят Украине еще $ 18 млн на гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Управления Государственного департамента США по вопросам населения, миграции и беженцев Саймон Геншо на брифинге в Киеве.

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«США предоставляют дополнительно 18 млн долларов на гуманитарную помощь, а в целом с начала кризиса США предоставили уже более 60 млн долларов», - сказал он.

«Это делается для того, чтобы украинские гуманитарные организации и их партнеры могли предоставить палатки и другие предметы первой необходимости перемещенным лицам в восточной Украине», - отметил Геншо.