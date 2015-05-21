Кабмин утвердил объемы донорской крови для населения и ведомств на 2015 год

Кабинет министров Украины утвердил объемы донорской крови, ее компонентов и препаратов для населения, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, МВД и Министерства обороны на 2015 год.

Текст соответствующего распоряжения от 20 мая 2015 г. № 497-р опубликован на Правительственном портале.

"Согласно статье 22 Закона Украины “О донорстве крови и ее компонентов”, утвердить объемы обязательного обеспечения потребностей здравоохранения в донорской крови, ее компонентах и препаратах на 2015 год с учетом их соответствующих резервов согласно приложению", - говорится в документе.