Фонд народонаселения ООН передал Украине наборы для акушерско-гинекологической помощи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, государственному предприятию «Укрвакцина» МОЗ Украины передан гуманитарный груз от Фонда народонаселения ООН в Украине в виде медицинских наборов для оказания акушерско-гинекологической помощи стоимостью около 2,2 млн гривен (100 тыс. долларов США).

В состав универсальных медицинских наборов входят хирургические инструменты, шовный материал, расходные материалы и самые необходимые медикаменты: анальгетики, противовоспалительные, антибактериальные, кровоостанавливающие препараты и растворы для инфузий, предназначенные для оперативных вмешательств и проведения реанимационных мероприятий для матерей и новорожденных, для оказания неотложной медицинской помощи женщинам при родах, в случае изнасилования и тому подобное.

По словам заместителя представителя Фонда народонаселения ООН в Украине Павла Замостьяна, важно, что эти наборы могут быть использованы как в медицинских учреждениях, так и в условиях развернутого полевого госпиталя, ведь содержат все необходимые инструменты и средства для обработки рук, ран, стерилизации хирургического инвентаря, дезинфекции и подогрева воды и тому подобное.

Этой помощи, по словам П. Замостьяна, должно хватить на проведение около 18 тыс. нормальных неосложненных родов и около 15 тыс. – с осложнениями.

Как сообщила в.а. директора Департамента медицинской помощи Минздрава Украины Валентина Коломейчук, учитывая такую особенность наборов, они будут предназначены в первую очередь для оказания медицинской помощи женщинам, роженицам из числа внутренне перемещенных лиц и согласно распределению МОЗ Украины поступят в лечебные учреждения тех областей, где больше всего переселенцев: Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

Гуманитарная помощь разойдется по назначению по Украине уже в ближайшие дни.