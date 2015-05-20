Медицинским работникам будут платить надбавки за выслугу лет

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов.

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Данным проектом предлагается внести изменения в статью 77 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", которыми предусматривается предоставить право работникам сферы здравоохранения на получение надбавок за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от стажа работы в сфере здравоохранения в таких размерах: более 3 лет - 10%; более 10 лет - 20%; более 20 лет - 30%; на ежегодное денежное вознаграждение в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы) за добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей; на выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска; на получение доплаты в размере 25% ежемесячно от должностного оклада (ставки заработной платы) за работу в государственных и коммунальных заведениях, предприятиях, организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.