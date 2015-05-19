Улучшит ли закон о физическом воспитании здоровье украинских детей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 331 зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 января 2015 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" (№ 76-VIII от 28 декабря 2014 года).

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Указанным законом введена плата за обучение детей в детско-юношеских спортивных школах; отменена обязательность предусмотрения должностей специалистов по физической культуре в дошкольных и других учебных заведениях; сокращено минимальное количество уроков физической культуры в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях с трех до двух в неделю; отменена норма относительно запрета сокращения существующей сети государственных и коммунальных заведений физической культуры и спорта.

"Вышеупомянутые законодательные изменения могут привести к существенному оттоку детей из детско-юношеских спортивных школ, ухудшению качества физического воспитания детей в учебных заведениях и, как следствие, негативному влиянию на их здоровье", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект разработан для предотвращения соответствующих негативных последствий и с целью улучшения здоровья украинских детей и усиления обороноспособности Украины.

Так, в Законе Украины "О физической культуре и спорте" изъято положение относительно того, что порядок и размер платы за обучение в детско-юношеских спортивных школах устанавливаются Кабинетом министров Украины. А также относительно того, что дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, обучаются в детско-юношеских спортивных школах бесплатно.

Устанавливается, что в дошкольных и других учебных заведениях обязательно предусматриваются должности специалистов по физической культуре.

В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях занятия по физической культуре являются обязательными и проводятся не менее трех (ранее - двух) раз в неделю.

Также устанавливается, что существующая сеть государственных и коммунальных заведений физической культуры и спорта не может быть сокращена без согласия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, в Законе Украины "О внешкольном образовании" определяется, что порядок установления размера платы за обучение в начальных специализированных художественных учебных заведениях (школах эстетического воспитания) (ранее - и в детско-юношеских спортивных школах) определяется Кабинетом министров Украины.