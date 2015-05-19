Полезные свойства воды с лимоном

Как приготовить лимонную воду? Возьмите стакан теплой питьевой воды. Выжмите в него половину лимона или лайма (лучше и быстрее использовать соковыжималку). Употребляйте утром натощак без добавления сахара и других компонентов.

1. Благодаря наличию таких микроэлементов, как кальций, магний и калий, вода с лимонным соком увлажняет кожу и защищает тело от обезвоживания.

2. Теплая вода с лимоном стимулирует секрецию желудочного сока и улучшает обмен веществ.

3. Ежедневное употребление теплой воды с соком лимона стимулирует работу печени, которая выводит токсины и шлаки из организма.

4. Лимон является мощным антиоксидантом, помогающим не только предотвратить старение организма, но и укрепить иммунитет.

5. Благодаря высокому содержанию калия, лимон укрепляет нервную систему, снижает уровень тревожности и помогает бороться со стрессом.

6. Вода с лимоном очищает кровь, кровеносные сосуды и артерии.

7. Питьевая вода с соком лимона не только подщелачивает организм, но и помогает повысить уровень рН-баланса. Чем выше показатель рН в организме, тем больше сопротивляемость вирусным и инфекционным заболеваниям.

8. Благодаря высокому содержанию витамина С, вода с лимоном омолаживает кожу, делая ее упругой и эластичной.

9. Ежедневное употребление воды с лимоном помогает растворить камни в поджелудочной железе, почках, желчном пузыре.

10. Вода с лимонным соком снимает зубную боль и воспаление десен.