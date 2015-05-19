На должность председателя Госслужбы претендуют более 30 человек

Как сообщили УНИАН в Минздраве, вчера - 18 мая - закончился срок подачи резюме претендентов на должность председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Свои резюме подал 31 претендент.

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Время и место собеседования с кандидатами будет сообщено индивидуально с теми средствами связи, которые указаны в резюме.

На собеседование соискателям необходимо подготовить краткое описание стратегии развития Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Напомним, что Ммнздрав Украины инициировал открытый отбор на должность Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Все претенденты имели возможность отправить свои резюме на электронную почту до 18 мая 2015 г.

По результатам индивидуального собеседования с Министром здравоохранения Украины будет определен финалист, кандидатуру которого будет подан на рассмотрение Кабинета Министров Украины.