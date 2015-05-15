Вакцина БЦЖ будет доставлена в регионы до конца мая - Минздрав

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец сегодня во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Параллельно мы собираем информацию из регионов о их потребности в лекарственных средствах и медицинских препаратах, а также проводим переговоры с производителями, чтобы именно они, а не посредники, участвовали в тендерах», - сказал он.

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Что касается организации закупок через международные организации, то Перегинец отметил, что Минздрав уже направил официальные письма во все международные организации, которые определены в законодательстве и получили предварительную информацию о возможности закупок. Однако, по его словам, из-за забюрократизированности всех процедур этот процесс не оперативный. «Каждая международная организация имеет свои требования, запросы и формат сотрудничества, Украина – свои, а поэтому провести международные закупки так быстро невозможно. Для ускорения и систематизации процесса Минздрав разрабатывает нормативную базу», - отметил заместитель министра.

Отдельно Перегинец остановился на действиях Минздрава по обеспечению насущной потребности в лекарствах по тем программам, где ситуация критическая. «Благодаря переговорам с отдельными международными организациями и производителями, мы получаем эти лекарства в качестве гуманитарной помощи, - отметил он. - В частности, на прошлой неделе Украина получила первый транш вакцины против полиомиелита через ЮНИСЕФ на средства правительства Канады. Также гуманитарная помощь – препараты для лечения онкогематологических больных – поступила и от фармацевтической компании «Новартис»: 3 тыс. упаковок препарата «Гливек» и 13 тыс. 300 упаковок препарата «Тасигна» на сумму свыше 400 млн грн, что поможет удовлетворить потребности больных на 4-7 месяцев. На сегодняшний день препараты уже доставлены в Украину и со следующей недели их будут поставлять в регионы», - отметил Перегинец.

Кроме того, по его словам, Минздрав постоянно ведет переговоры с поставщиками лекарств по закупкам прошлого года. Так, до конца мая состоится поставка вакцин БЦЖ, сказал он.

«Мы провели большую работу за короткий период времени для того, чтобы закупки в этом году прошли максимально эффективно и оперативно, исходя из тех данных, которые имели на старте. Мы также работаем над тем, чтобы в будущем процесс закупок проходил максимально эффективно, прозрачно и своевременно», - уверил Перегинец.