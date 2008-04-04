Алоэ заживляет язвы

Алоэ - прекрасное бактерицидное и противовоспалительное средство. Свежий сок этого растения употребляют при колитах, гастритах (особенно со сниженной кислотностью), энтероколита - по 1 чайной ложке к еде ежедневно до улучшения состояния больного.

Даже в случае язвенной болезни желудка можно применить этот уникальный "заживитель". Можете воспользоваться таким рецептом: 0,5 л сока алоэ, столько же меда и коньяка смешать, выдержать в темном месте на протяжении 12 дней. Употреблять по 1 десертной ложке трижды на день до еды. Или же смешать по 100 граммов сока алоэ и порошка какао, по 300 граммов смальца, сливочного масла и меда, поставить в холодное место, употреблять каждое утро и каждый вечер по 1 столовой ложке смеси с 1 стаканом молока.