Госслужба лекарственных средств возобновила работу - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, по факту неправомерных действий руководства органа будет инициировано проведение служебного расследования и приняты соответствующие меры.

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В Минздраве подчеркнули, что руководство Гослекслужбы Украины должно безотлагательно провести необходимые мероприятия по реорганизации, а также подготовить документы по финансированию службы. Проект распоряжения Кабинета Министров о выделении бюджета на май 2015 года, уже согласован в Минэкономразвития и Минфине и направлен для проведения правовой экспертизы в Министерство юстиции Украины.

«Мы будем реагировать на любой саботаж со стороны чиновников, которые не хотят менять свои подходы к работе, - отметил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили. - И хочу заверить, что несмотря на все попытки остановить реформы в здравоохранении, наша позиция остается неизменной. В частности, я инициировал открытый отбор на должность Главы Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, который планирую достаточно оперативно провести, и выбрать достойного профессионального кандидата, который сможет работать с нами бок-о-бок для реформирования службы. И рассчитываю, что и производители, и операторы, и пациенты ощутят эти изменения в ближайшее время».