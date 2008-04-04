Молоко – самый полезный напиток для здорового детства

Дети, которые ежедневно выпивают чашку молока или сваренного на нём какао, имеют стабильную массу тела, нормально развиваются, быстро растут и редко болеют. Молоко обеспечивает юный организм необходимыми питательными веществами, установили медики, изучив эффекты его употребления среди более 7 тыс. детей от 2 лет и старше.

Регулярное потребление молока помогало поддерживать баланс калорий и способствовало значительному увеличению уровней витамина А, кальция, фосфора, магния и калия в растущем организме. Самое высокое количество кальция из молока отмечалось у девочек-подростков от 12 до 18 лет. Врачи Университета штата Вермонт /США/ рекомендуют родителям давать ежедневно своему ребёнку обезжиренное молоко, сыр или йогурт.

ami-tass.ru