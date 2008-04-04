Конференция с международным участием, посвященная Всемирному дню здоровья в 2008 г.

В г. Киев, 7-8 апреля состоится научно-практическая конференция с международным участием, посвященная Всемирному дню здоровья в 2008 г. Организаторы: Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца, 01601, Киев, бульвар Т. Шевченко, 13 Тел. (044) 234-45-25 Приглашены к участию: представители Беларуси, Болгарии, Дании, Зимбабве, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Малайзии, Польши, России, США, Швеции, Минздрава и АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, международных организаций, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые; представители СМИ, общественных организаций

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