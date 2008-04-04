Стоматологи нашли альтернативу пломбам

В скором будущем стоматологи откажутся от пломбирования зубов. Эксперты предсказывают, что эта процедура будет заменена на восстановление зубной эмали. Сейчас ученые заняты разработкой химических материалов, которые смогут восстановить больной зуб полностью. Таким образом, появится возможность полностью отказаться от пломбирования. Золото и керамику, которые на данный момент чаще всего используются врачами в области стоматологии, совсем скоро заменят эмаль и дентин.

По словам профессора университета Калифорнии Сэлли Маршала, для восстановления поврежденного зуба стоматологи заново выращивают в нем дентин с помощью ионов, содержащих кальций. Однако этот способ лечения является невероятно сложным. По прогнозам экспертов, он еще нескоро станет доступным в отечественной стоматологической клинике.

Чтобы не обращаться за помощью к дантистам, достаточно придерживаться некоторых рекомендаций. Ни в коем случае нельзя чистить зубы по горизонтали. Даже очистка зубов по направлению их роста, вверх-вниз, то есть по вертикали, - была недавно признана неэффективной. Используя такой способ, мы лишь на четверть уничтожаем вредоносные бактерии. Стоматологи рекомендуют "постепенную очистку зубов".

Она заключается в том, что весь ряд зубов условно разделяется на шесть секторов, которые чистятся поочередно. В начале чистки следует вибрирующими круговыми движениями разрыхлить налет на зубах одного сектора. Только после этого можно чистить эти же зубы вертикальными движениями вверх-вниз. И круговые, и вертикальные движения должны захватывать не только сам зуб, но и десну. Очистив один сектор, приступать к удалению налета с другого.

В идеале необходимо чистить зубы после каждого приема пищи. При этом процедура должна занимать не менее пяти минут. В целях экономии времени, можно сократить чистку зубов до трех минут, но не меньше. Ошибочно мнение, что эффект улучшится, если при чистке зубов заметно нажимать на зубы. Неправда. Такие манипуляции могут лишь повредить хрупкую эмаль. Стоит запомнить, что главным принципом в очистке зубов является мягкое удаление со всех сторон зуба. Дело в том, что бактерии, которые остаются на боковых или внутренних поверхностях, за короткий промежуток времени распространятся по всему зубу.

К тому же необходимо знать, что чистку зубов нельзя заменить на эликсиры для полоскания рта после приема пищи. Они только дезинфицируют слизистую оболочку рта, способны укреплять десны и устранять на время неприятный запах. Однако они не могут снять налет от пищи, который разрушает зубы.

utro.ua