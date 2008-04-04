Сельские больницы массово закрывают

В Беларуси закрываются больницы, не соответствующие современным требованиям. Об этом сообщила замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Республики Беларусь Валентина Качан 2 апреля на пресс-конференции в Минске.

"Каждый человек имеет право на оказание высококвалифицированной помощи, которую должно ему обеспечить государство. Наши люди заслуживают лечения на современном уровне", - отметила В.Качан.

По ее словам, постановления о закрытии медучреждений выносятся в случае, если условия пребывания и возможности лечения там не соответствуют требованиям. "Мы сегодня не можем лечить людей в зданиях, где нет канализации, водопровода, элементарных условий для проживания и лечения больных. Такое до сих пор встречается", " - сказала В.Качан.

Для системы медобслуживания лучше, если больниц будет меньше, но лечение там будет обеспечено на современном уровне, считает замминистра. В качестве примера она привела закрытие инфекционного отделения в Шарковщинской центральной районной больнице (Витебская область). Условия, в которых работало отделение, "фактически являлись источником дополнительных рисков распространения инфекционных заболеваний". Инфекционное отделение перенесено в Глубокое (50 км от Шарковщины).

БелаПАН