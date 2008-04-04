Полезные свойства витамина D

Этот жирорастворимый витамин несколько выделяется из общего пула витаминов. Чем же?

Во-первых, ему присущи уникальные акции в организме человека, во-вторых, достаточное его количество не так уж просто получить из натуральной пищи, и в-третьих, почти в каждой диете имеется его дефицит. А между тем он не только сохраняет здоровье костей, но и снижает риск развития некоторых видов рака, предотвращает гипертонию, рассеянный склероз и даже шизофрению.

Мета-анализ восемнадцати серьезных научных исследований 2007 года показал, что витамин D помогает людям жить дольше. Низкий уровень витамина D в рационе связан с повышением кровяного давления, а высокий снижает риск рака кишечника, простаты, груди и легких.

В 2007 году The European Journal of Cancer сравнил показатели заболеваемости раком в южных, солнечных и северных странах. Исследование более 4 миллионов людей показало, что производство витамина D в коже, происходящее под воздействием солнечных лучей, может снизить риск развития некоторых видов рака, особенно рака желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, легких, груди, простаты, мочевого пузыря и почек, но только у людей, живущих в солнечных регионах. Вместе с кальцием витамин D играет важную роль в укреплении костей. Еще он поддерживает мышечную силу. Как показали исследования, у пожилых людей, принимающих по 800МЕ витамина D в день, риск падения и травм на 72% меньше, чем у остальных.

Рекомендуемые дозы витамина D зависят от возраста: с 19 до 50 лет - 200МЕ в день; от 51 до 70 лет - 400МЕ; и свыше 71 года - 600МЕ. Однако некоторые специалисты рекомендую потреблять не менее 1000МЕ витамина D в день. Вы можете получать витамин D из морской рыбы, из пищевых добавок, а также больше бывать на солнце.

Medvesti.ru