Инъекции ботокса могут достичь головного мозга

Ботулотоксин, используемый в ботоксе и других аналогичных препаратах, может достичь головного мозга, перемещаясь по аксонам нервных клеток.

Таковы выводы итальянских ученых, проводивших эксперименты с лабораторными крысами.

Специалисты Института Неврологии в Пизе вводили токсин ботулизма в мышцы, управляющие движениями усов животных. Спустя три дня после инъекций в клетках ствола головного мозга крыс были обнаружены фрагменты белков, разлагающихся под действием токсина. Впрочем, достигшие мозга концентрации ядовитого вещества были ничтожно малы, и вызванные им повреждения нервных клеток никак не отразились на поведении грызунов.

В следующей серии экспериментов ботулотоксин напрямую вводили в мозг животных. При вскрытии следы токсина были выявлены не только в области инъекций, но и в других, весьма отдаленных отделах мозга.

По словам исследователей, способность ботулотоксина проникать в головной мозг через периферические нервы вызывает определенное беспокойство, однако вероятность связанных с этим явлением осложнений у пациентов чрезвычайно мала. В настоящее время американское Управление по продуктам и лекарствам проводит дополнительную оценку безопасности ботулотоксина в связи с участившимися сообщениями о побочных эффектах.

Впрочем, беспрепятственно преодолевающий гематоэнцефалический барьер токсин может со временем найти новое применение в медицине. Например, его свойства можно использовать при разработке новых путей доставки лекарств в ткани головного мозга. Главной же задачей итальянских специалистов была оценка эффективности ботулотоксина в лечении тяжелых форм эпилепсии.

Ботулинический токсин, вырабатываемый возбудителем ботулизма бактерией Clostridium botulinum, один из сильнейших ядов, встречающихся в природе. В медицине это вещество используется более 20 лет. Сейчас препараты с ботулотоксином применяются не только для разглаживания морщин, но и для предотвращения спазмов и непроизвольных сокращений различных групп мышц.

Mednovosti.ru