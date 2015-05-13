Парламент планирует изменить закон, касающийся домедицинской помощи

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 312 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон «Об экстренной медицинской помощи», которыми определить, что лицами, которые обязаны оказывать домедицинскую помощь, являются: спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, работники органов и подразделений милиции, фармацевтические работники, проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и другие лица, которые не имеют медицинского образования, но по своим служебным обязанностям должны владеть практическими навыками оказания домедицинской помощи; работники предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности и подчинения, назначенные ответственными за предоставление домедицинской помощи по месту работы. Количество работников определяется по нормам и на условиях, которые устанавливаются Кабинетом министров.

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Предполагается, что «если работа посменная, лица, которые обязаны оказывать домедицинскую помощь, должны присутствовать в необходимом количестве на каждой смене». Также предусмотрено, что, если работники предприятия, учреждения, организации размещаются в нескольких обособленных местах (других зданиях, отдельных подразделениях, филиалах и т.п.), что делает невозможным прибытие лиц, оказывающих домедицинскую помощь, из одного обособленного места в другое в течение времени, установленного нормативами оказания домедицинской помощи, лица, которые обязаны оказывать домедицинскую помощь, должны присутствовать в необходимом количестве в каждом отдельном месте.

Порядок подготовки и повышения квалификации по предоставлению домедицинской помощи лиц, обязанных ее оказывать, а также условия оплаты обучения определяются Кабмином.

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Подготовка и повышение квалификации лиц, которые обязаны оказывать домедицинскую помощь, осуществляется с сохранением за ними места работы, занимаемой должности и зарплаты.

Законопроектом предусмотрено, что каждое лицо, которое обязано предоставлять домедицинскую помощь, на своем рабочем месте, обеспечивается аптечкой домедицинской помощи. Аптечка комплектуется лекарственными средствами и медицинским оборудованием согласно перечню, определенному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, за счет средств предприятий, учреждений и организаций.

Для создания среди населения ресурса лиц, способных оказать домедицинскую помощь, стандартами среднего, профессионально-технического и высшего образования предусмотрено приобретение теоретических знаний и практических навыков учащимися и студентами.

Государственный надзор (контроль) за организацией предоставления домедицинской помощи осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, и его территориальные органы путем проведения плановых или внеплановых проверок в соответствии с Законом «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Должностные и служебные лица предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, виновные в нарушении установленных законодательством требований по организации предоставления домедицинской помощи, несут ответственность в соответствии с законом.