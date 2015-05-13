Неизвестные избили ректора Одесского медицинского университета

Как сообщили корреспонденту УНИАН сегодня в вузе, ректор госпитализирован.

В настоящее время он дает показания сотрудникам правоохранительных органов.

Как рассказали УНИАН в Одесском городском управлении милиции, нападение произошло сегодня около 8.30, когда ректор выходил из спортивного зала, расположенного на территории вуза, в центре города.

«Двое мужчин жестоко избили гражданина, 1947 года рождения, битами. Они были без масок. В правоохранительные органы сообщили очевидцы», - отметили в управлении.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Справка УНИАН. Доктор медицинских наук, академик Запорожан возглавляет Одесский национальный медицинский университет с 1994 года. Является лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженным изобретателем Украины, полным кавалером ордена «За заслуги» трех степеней.