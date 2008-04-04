Строительство на территории Октябрьской больницы прекращено

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ остановил строительство жилого дома на территории Александровской (Октябрьской) клинической больницы в связи с обнаруженными нарушениями, подписав соответствующее распоряжение от 31 марта 2008 г.

Текст документа размещен на официальном веб-портале киевской власти.

Согласно с распоряжением, заместителям главы Киевской городской государственной администрации Владимиру ГОЛОВАЧУ и Ирене КИЛЬЧИЦКОЙ поручено в течение недели со дня выхода этого распоряжения обобщить материалы по этому вопросу и внести на рассмотрение Киевского городского председателя предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в строительстве жилого дома на ул. Шелковичной, 39/1-А. К проверке наличия разрешения на проведение строительных работ в зоне памятника культурного наследия будет привлечено Главное управление охраны культурного наследия.

Главному государственному санитарному врачу г. Киева совместно со Специализированной государственной организацией «Киевская городская служба Украинской инвестиционной экспертизы» поручено выяснить вопрос соблюдения санитарных норм минимального расстояния объекта строительства на ул. Шелковичной, 39/1-А до действующих больничных корпусов Александровской больницы. Об обнаруженных нарушениях они должны сообщить Киевской городской госадминистрации.

В распоряжении также отмечено, что Главное управление капитального строительства должно проверить соблюдение ООО «Житло-Буд» требований по застройке территории и при участии правоохранительных и контролирующих органов выяснить наличие или отсутствие мошеннических действий со средствами граждан при строительстве жилья.

В свою очередь, соответствующие главные управления, в частности, здравоохранения, земельных ресурсов, градостроения и архитектуры и медицинского обеспечения, а также Печерска районная в г. Киеве госадминистрация срочно должны принять меры по устранению нарушений порядка строительства на территории Александровской больницы, изложенных в материалах межведомственной комиссии, созданной согласно приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 15 января в 2008 г. под № 6.

Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве поручено рассмотреть вопрос относительно обнаруженных нарушений и принять решение об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ. Кроме того, Главному управлению контроля над благоустройством поручено аннулировать ордер (разрешение) на временное нарушение в связи с отмеченным строительством. Возобновление благоустройства возложено на Печерскую райадминистрацию.

КГГА также поручено внести на рассмотрение Киевского городского совета проект решения «Об отмене пункта 1 решения Киевского городского совета от 10.07.03 № 638-5/798 «О предоставлении и исключении земельных участков и прекращения права пользования землей».

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2008 г. первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ на брифинге сообщил, что ООО «Финансово-строительная компания «Житло-Буд» в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-А в г. Киеве (на территории Октябрьской больницы).

"Компания «Житло-Буд» в одностороннем порядке приняла решение отказаться от строительства и направила соответствующее письмо господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ о своем отказе. Я надеюсь, что господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ, получив отказ, не отдаст участок под строительство кому-нибудь из своих коллег, друзей или родственников », - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что для окончательного запрещения строительства высотного дома на территории Октябрьской больницы необходимо рассмотреть и проголосовать на сессии Киевского горсовета решение об отмене выделения этого участка под строительство.