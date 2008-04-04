Укрепить нервную систему поможет соя

Наиболее качественной считается соя светло-желтой окраски. По содержанию белков (до 30%) она превосходит все другие виды бобовых. В сое значительное количество солей калия и фосфора, содержится каротин, витамины группы В и Д.

Особенность сои составляет жир, количество которого в ней доходит до 17%. Он содержит в большом количестве лецитин, а также ненасыщенные жирные кислоты, благоприятно действующие при атеросклерозе. Углеводы сои лучше чем других бобовых усваиваются организмом.

Из сои получают ряд ценных пищевых продуктов. Благодаря высокому содержанию жира ее используют для приготовления соевого масла, которое непосредственно идет в пищу или для производства маргарина. Готовят также соевое молоко и соевый творог, которые добавляют в различные блюда, тем самым повышая их питательную ценность. Соевый творог используют в лечебном питании при истощении нервной системы и при малокровии.

Очищенная соевая мука добавляется в хлебобулочные изделия для повышения в них количеств белка и обогащения его аминокислотного состава. При этом улучшается внешний вид хлеба, его пористость.

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