Растет уровень смертности от рака груди

Согласно результатам недавнего исследования, сотни тысяч женщин умирают сегодня от рака груди по причине отсутствия эффективных методов терапии данного заболевания. Об этом заявляют представители британского благотворительного общества Breast Cancer Campaign.

Как показывают результаты проведенных анализов, достижения в области лечения рака груди позволили сократить уровень смертности серди женщин от данного заболевания за последние десятилетия. Однако более 44 тысячам женщин в Великобритании ежегодно устанавливается диагноз рака груди, в то время как ежегодный уровень смертности достигает около 25% от данного количества.

К сожалению, ученые не могут до конца объяснить причину того, почему в некоторых случаях рак груди не поддается лечению, или почему данное заболевание часто поражает пациентов повторно, после эффективно проведенного лечения (в некоторых случаях рак груди может «вернуться» через много лет после лечения). Результаты нового исследования, которое является одним из наиболее масштабных в данной области, были опубликованы в последнем номере журнала Breast Cancer Research.

Ученые подвели итог достигнутого в терапии рака груди, и наметили дальнейшие направления развития данной области медицины. Среди главных целей, запланированных учеными на будущее, следующие: идентификация новых путей диагностики и предотвращения рака груди, определение того, как и почему рак груди может распространяться к другим частям тела, а также расширение понимания того, как онкологические заболевания воздействуют на психологическое и социальное состояние человека.

med2.ru