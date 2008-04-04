Новосозданный в Украине Центр сердца прооперировал первого пациента

Кардиошунтирование провел кардиохирург Борис ТОДУРОВ, известный первыми операциями по пересадке сердца в Украине. Медики и журналисты следили за ходом операции из пресс-центра, в котором она транслировалась.

Всего Киевский центр сердца - одна из самых современных клиник Европы, открытая в конце прошлого года. Здесь будут лечить и консультировать не только киевлян, однако для жителей других регионов и стран операции будут платными.

В очереди на операции в Центре сердца уже триста больных. В кардиохирургических вмешательствах каждый год нуждаются 50 тысяч жителей Украины.

"На сегодняшний день все центры, которые существуют, делают порядка 12 тысяч в год, то есть чуть больше, чем одна пятая от необходимого. Поэтому, даже если будет построено таких центров еще 5-6, этого будет мало для того, чтобы прооперировать всех желающих в Украине", отметил директор Центра сердца, кардиохирург Борис ТОДУРОВ.

ICTV