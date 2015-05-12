Продукты красоты из домашней аптечки

В каждом доме должна быть своя аптечка с содержимым на предсказуемые и непредсказуемые ситуации. Но мало кто знает, что есть вещи, которые способны не только вылечить но и подарить вам красоту, пишет "Страна Здоровья".

Дегтярное мыло

Этот натуральный антисептик довольно часто используется как средство от прыщей. Однако из осторожности его надо применять для лица, потому что он сильно сушит кожу. А вот для проблемных зон спины и плеч — это идеальное средство.

Набор эфирных масел

Как известно, эфирные масла используются для ингаляций во время простуды, для ванн, чтобы успокоить нервную систему или, наоборот, тонизировать организм. Лучшим является масло чайного дерева имеет антисептическое действие.

Никотиновая кислота

Средство для роста волос в ампулах. Им надо смазывать корни и не смывать. Однако надо проверять перед покупкой запах, поскольку у продуктов некоторых производителей ощущается резкий запах махорки.