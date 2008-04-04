В прошлом году в мире от СПИДа умерли 290 тысяч детей

Детский фонд ООН , Всемирная организация здравоохранения и Объединенная программа ООН по СПИДу предоставили доклад о детях, страдающих от ВИЧ.

В последние годы удалось добиться заметного прогресса в лечении детей, больных СПИДом, и в предотвращении передачи вируса иммунодефицита от матери к ребенку. Однако для того, чтобы остановить волну глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа среди молодежи и защитить новое поколение от опасной угрозы еще много предстоит сделать, говорится в докладе.

В 2007 году в мире насчитывалось около 2,1 млн. детей в возрасте до 15 лет, живущих с ВИЧ. Большинство из них были инфицированы до рождения, во время родов или при грудном вскармливании. Из всех новых случаев заражения вирусом иммунодефицита людей старше 15 лет в 2007 году 40 процентов приходится на молодых людей в возрасте 15-24 лет.

В 2007 году от СПИДа умерли 290 000 детей в возрасте до 15 лет. Примерно 12 млн. детей в Африке к югу от Сахары потеряли одного или обоих родителей в результате этого заболевания.

«Сегодняшние дети и молодые люди никогда не жили в мире, свободном от СПИДа. Тысячи из них умирают в результате этого заболевания. Миллионы лишились родителей», - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн Венеман.

Авторы доклада проанализировали достижения и проблемы в четырех ключевых областях борьбы с вирусом среди детей - предотвращение передачи ВИЧ от матери к ребенку, обеспечение педиатрического лечения, предупреждение инфицирования среди подростков и молодежи, а также защита и поддержка детей, пострадавших от СПИДа. Они обращают внимание на то, что число ВИЧ-инфицированных детей в странах с низким и средним уровнем доходов, получающих антиретровирусное лечение, с 2005 по 2006 год выросло на 70 процентов. Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих антиретровирусные препараты для снижения передачи инфекции от матери к ребенку, увеличилась на 60 процентов за тот же период.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Питер Пиот отметил значительные успехи, достигнуты в лечении инфицированных детей и в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. «Однако многое еще предстоит сделать для профилактики ВИЧ среди молодежи и подростков»,- подчеркнул он.

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