Детские больницы получили современные медикаменты и слуховые аппараты

3 апреля Международный благотворительный фонд «Украина 3000» передал в больницы – участницы программы «От больницы к больнице» вакцины и слуховые аппараты.

Как сообщили УНИАН в фонде, в акции, которая состоялась в помещении Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины, приняли участие председатель Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО, министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ, заместитель начальника управления по вопросам медицинской помощи матерям и детям МОЗ Украины Валентина ПЕДАН, директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Юрий АНТИПКИН, директор программы «от больницы к больнице» фонда «Украина 3000» Вера ПАВЛЮК, региональный представитель компании «Sanofi Pasteur» в Украине Елена БЕХ, президент компании «Реалтон» Виктор МОСКОВЧЕНКО, главный врач Республиканской детской клинической больницы (Крым) Александр АСТАХОВ, главный врач Николаевской областной детской больницы Дмитрий ГОЦУЛЯК.

При содействии фонда «Украина 3000» компания «Sanofi Pasteur» передает в областные детские больницы вакцины, а компания «Реалтон» – слуховые аппараты производства датского концерна «GN ReSound».

Е.ЮЩЕНКО сообщила, что компания «Sanofi Pasteur» передает детским больницам вакцины на сумму около 3,5 млн. грн. Она призывала всех матерей Украины понять важность вакцинации. «Матери должны знать, что, отказываясь от вакцинации, они рискуют жизнями своих детей», – отметила Е.ЮЩЕНКО.

Она подчеркнула чрезвычайную важность помощи, которую предоставляет компания «Реалтон». «В Украине сегодня живут 500 тысяч детей, имеющих недостатки слуха, – сказала она, – и сегодняшняя акция должна стать первым шагом к решению проблемы этих детей».

Также Е.ЮЩЕНКО обратилась к Министерству здравоохранения, правительству и Верховной Раде Украины с просьбой найти бюджетное финансирование, которое дало бы возможность помочь детям с недостатками слуха. «Если сделать это на раннем этапе, они не будут иметь проблем с ухудшением слуха, – отметила Е.ЮЩЕНКО. – А это значит, что они смогут учиться и интегрироваться в общество».

Компания «Sanofi Pasteur», один из самых известных производителей вакцин в мире, на выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи представителей компании и Фонда «Украина 3000» 5 марта, передала вакцины для профилактики гепатита А, ветряной оспы и пневмококковые вакцины на общую сумму 3 424 550 грн. Препараты получат Республиканская детская клиническая больница Минздрава АРК, Одесская областная детская клиническая больница, Николаевская областная детская больница, Черниговская областная детская больница, Волынское областное детское территориальное медицинское объединение, Запорожская областная детская больница, Ривненская областная детская больница, Украинская детская специализирована больница «Охматдет» и Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины.

Также специалисты компании проведут учебу для педиатров и иммунологов на местах, а для больниц, которые получат препараты, планируется приобрести современную литературу по иммунологии и педиатрии. Кроме этого, компания «Sanofi Pasteur» планирует провести стажировку во Франции трех украинских специалистов-иммунологов из больниц – участниц программы «От больницы к больнице». Приблизительная стоимость стажировки составляет 30 тыс. грн.

Компания «Реалтон», официальный представитель концерна «GN ReSound» в Украине, передала 30 мощных цифровых 4-канальных слуховых аппаратов заушного типа на общую сумму 80 тыс. грн. Аппараты получили Николаевская областная детская больница и Республиканская детская клиническая больница Минздрава АРК.