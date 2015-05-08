За сутки погибли 2 украинских военных, 26 ранены

За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военнослужащих, 26 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате провокаций и боевых столкновений мы потеряли двух наших воинов, 26 получили ранения", - сказал Лысенко.