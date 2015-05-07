За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
12:55, 07 мая 2015Страна
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных не было, трое были ранены
За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
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