Треть британцев страдает паранойей?

Британские ученые из Института психиатрии в Кингз Колледж (Лондон) провели исследование, которое показало, что около трети британцев время от времени испытывают чрезмерный страх преследования или чувство угрозы.

Руководитель исследования Дэниэл Фриман сообщает о том, что во время виртуальной имитации поездки в лондонском метро оказалось, что паранойя более распространена среди людей без проблем с психикой, чем предполагалось ранее.

В эксперименте принимали участие 200 добровольцев из различных слоев общества. Всем участникам выдали оборудование для воссоздания виртуальной реальности, которое имитировало четырехминутное путешествие в вагоне лондонского метро между двумя станциями.

Вагон метро при этом наполняли фигуры, созданные компьютером, известные как аватары, которые могли дышать, смотреть по сторонам и иногда встречаться взглядом с участником эксперимента.

Несмотря на то, что виртуальные люди вели себя нейтрально по отношению к участникам эксперимента, большинству участников поведение персонажей показалось дружелюбным или нейтральным, но почти 40% опрошенных проявили параноидальные реакции. К примеру, одна женщина сообщила, что персонаж мужского пола демонстрировал сексуальные намерения по отношению к ней, а другие заподозрили в своих соседях по вагону воров-карманников или потенциальных террористов-подрывников.

По словам доктора Фримана, параноидальная реакция нормальна: "Раньше считалось, что только люди с серьезными психическими отклонениями склонны к параноидальным мыслям, но теперь мы знаем, что это не так".

Ученые также выяснили, что ощущения преследования были больше всего распространены среди тех участников эксперимента, которые были обеспокоены или встревожены до начала эксперимента, а также среди людей с низкой самооценкой.

korrespondent.net