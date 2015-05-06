Помощь Штаба Ахметова в апреле получили около 12 тысяч людей

Взрослые наборы выживания от Гуманитарного Штаба получили 11 115 мирных жителей, которые входят в льготные категории, утвержденные Штабом. Детские наборы от Гуманитарного штаба получили 716 семей с детьми до 2- лет льготных категорий, утвержденных Штабом.

«Перед Гуманитарным штабом Ринат Ахметов поставил одну из важнейших задач – обеспечить продуктами людей, которые находятся на линии соприкосновения. Там, в отдельных районах, периодически обостряется ситуация, у многих разрушены дома, и люди остались без средств к существованию. Также на линии соприкосновения немало переселенцев, которые перемещаются в пределах одного района. У многих из них нет жилья и денег, кто-то покидал свои дома, успев спасти только документы. Штаб продолжает доставлять для этих людей продукты. Уже со следующей недели в рамках 19-го Гуманитарного рейса мы планируем доставить на линию соприкосновения 8 900 наборов выживания для взрослых и деток, - прокомментировала ситуацию Евгения Рзаева, координатор направления «Помощь населению» Штаба Рината Ахметова.

Всего за апрель Гуманитарный Штаб Рината Ахметова выдал 439 000 наборов выживания мирным жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе из населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.

Напомним, помощь в городах на линии соприкосновения выдается на основании паспорта с пропиской в этих городах, документа, подтверждающего льготную категорию и справки переселенца.

Подробнее кто, где и как может получить гуманитарную помощь от Штаба Рината Ахметова в населенных пунктах на линии соприкосновения, можно узнать по ссылке http://www.fdu.org.ua/humcenter/info.