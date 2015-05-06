В Одессе презентован проект по оказанию бесплатной помощи больным острым инфарктом

Как передает корреспондент УНИАН, о проекте рассказал начальник управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.

Проект предполагает оказание медицинской помощи всем больным острым инфарктом миокарда. Полясный отметил, что в условиях дефицита финансов реализовать такой проект было очень сложно, но по инициативе главы ОГА Игоря Палицы, за счет медицинской субвенции, это удалось сделать.

Как отметил Полясный, предусмотрено более 20 млн грн для оказания медицинской помощи этой категории больных.

«Проект предусматривает работу по четкой схеме. Это европейский, американский стандарт, который предполагает в течение 2 часов после обращения больного к медработникам, приезд скорой помощи, сопровождение его в лечебное учреждение, проведение всех необходимых клинических процедур, оперативное малоинвазивное вмешательство – стентирование», - сказал начальник управления. Он отметил, что проект предполагает полное бесплатное обеспечение всеми необходимыми лекарствами на всех этапах оказания медицинской помощи: приезд скорой, врачебное сопровождение, пребывание в приемном покое, реанимации.

Ежегодно от приступов вышеназванной болезни в Одесской области страдают около 2,5 тыс. человек, из которых 300 умирает, не дождавшись приезда скорой помощи. Столько же примерно погибает в лечебных учреждениях, многие остаются инвалидами. Это, в основном, люди трудоспособного возраста (45-65 лет), как правило, мужчины.

По прогнозам медиков, проект позволит снизить смертность с 20% до 3%, уменьшить инвалидизацию в 2-3 раза, сократить сроки трудопотерь с 65 до 10 суток.

К осени, по словам Полясного, планируется создание центра для оказания помощи таких больных в Измаиле.