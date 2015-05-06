В Украине создадут систему реабилитации участников АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

«Специалисты Министерства социальной политики и Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО во время рабочего совещания, которое состоялось в Минсоцполитики под председательством первого заместителя министра Василия Шевченко, обсудили пути своего взаимодействия и определили конкретные задачи по обеспечению эффективной социальной защиты участников боевых действий на востоке страны», - говорится в сообщении.

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Шевченко напомнил, что во исполнение указа президента Украины от 18 марта «О дополнительных мерах по социальной защите участников антитеррористической операции» Минсоцполитики разработало План мероприятий по медицинской, психологической, профессиональной реабилитации и социальной адаптации участников АТО, утвержденный распоряжением Кабинета министров Украины 31 марта № 359 -р.

«Выполнение данного Плана мероприятий будет способствовать усилению социальной защиты участников антитеррористической операции, проведению мероприятий по психологической реабилитации и социальной адаптации демобилизованных военнослужащих, принимавших участие в защите Родины, и созданию общегосударственной системы реабилитации участников антитеррористической операции с учетом зарубежного опыта адаптации военнослужащих в постконфликтных ситуациях», - подчеркнул он.

В пресс-службе Минсоцполитики отмечают, что участники совещания, обсуждая конкретные действия по реализации этого документа, заострили внимание на необходимости усиления взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере социальной защиты населения, активизации сотрудничества с волонтерами и общественными организациями по обеспечению социальной поддержки семей участников АТО, членов семей погибших военнослужащих, обеспечения постоянного социального сопровождения пострадавших участников АТО.

«Все эти вопросы на местном уровне пересекаются. Поэтому нужна совместная работа всех - центров социальных служб, органов соцзащиты, территориальных центров, других заинтересованных сторон. Необходимо выписать четкую модель координации нашей работы», - отметила, в частности, директор Департамента стратегического планирования и анализа Минсоцполитики Ольга Крентовская.