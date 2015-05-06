Врачи не разрешают эвакуировать из Непала украинца из-за состояния здоровья
13:45, 06 мая 2015Страна
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Врачи не разрешают эвакуировать из Непала одного гражданина Украины из-за состояния здоровья.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
«Пострадавший гражданин Украины остается в больнице Катманду - врачи не разрешают пока его транспортировать в Украину», - отмечается в сообщении.
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В МИД также сообщают, что, по состоянию на 15.00, в списках на возвращение в Украину - 75 граждан Украины и 11 иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши и России.
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