Врачи не разрешают эвакуировать из Непала украинца из-за состояния здоровья

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

«Пострадавший гражданин Украины остается в больнице Катманду - врачи не разрешают пока его транспортировать в Украину», - отмечается в сообщении.

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В МИД также сообщают, что, по состоянию на 15.00, в списках на возвращение в Украину - 75 граждан Украины и 11 иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши и России.