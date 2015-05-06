Одещина: прокуратура требует изъять из частного владения детскую здравницу
11:35, 06 мая 2015Страна
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В Одесской области прокуратура требует изъять из частного владения в пользу государства детскую здравницу.
Общая площадь имущественного комплекса составляет более 5 тыс. кв. м.
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратурой области обжаловано решение суда, которым отказано в удовлетворении иска Белгород-Днестровского межрайонного прокурора.
«Исковые требования заключались в истребовании целостного имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Солнечный» из незаконного владения предприятия (туризм) и передачу его в пользу государства в лице Фонда госимущества Украины», - отметили в пресс-службе.
Общая площадь имущественного комплекса составляет более 5 тыс. кв. м. Площадь земельного участка, на котором он расположен в курортном пгт Сергеевка, составляет 20 тыс. кв. м.
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