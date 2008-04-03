США втрое увеличат финансирование борьбы со СПИДом

В течение ближайших пяти лет США потратят на борьбу со СПИДом в различных странах мира 50 млрд. долларов – в три раза больше, чем с 2003 по 2008 год.

Программа финансирования борьбы со СПИДом была утверждена американской Палатой представителей при поддержке как Республиканской, так и Демократической партии.

«У нас есть моральное обязательство бороться против этой эпидемии», - сказала лидер демократического большинства в конгрессе США Нэнси Пелосси.

В мае прошлого года президент США попросил Палату представителей выделить для борьбы со СПИДом еще 30 млрд. долларов - эти средства предназначены для лечения 2,5 млн. больных. Они также призваны предотвратить заражение вирусом иммунодефицита еще 12 млн. человек.

Белый дом сообщает, что в настоящий момент американская программа борьбы со СПИДом позволяет почти полутора миллионам человек получать лечение, необходимое для выживания.

Первоначально США помогали бороться со СПИДом Вьетнаму, Гайане, Гаити и 12 африканским странам. Теперь программа будет расширена и охватит также Малави, Свазиленд, Лесото и некоторые страны Карибского бассейна.

Противники американской программы борьбы со СПИДом говорят, что она слишком дорога, и Вашингтон мог бы более эффективно потратить средства для решения внутренних проблем.

По подсчетам ООН, две трети из 33 млн. человек, зараженных ВИЧ, живут в «черной» Африке.

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