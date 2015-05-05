Ко Дню Победы 38 тысяч фронтовиков получат подарки от штаба Ахметова

С 6 мая подарки от Рината Ахметова ко Дню Победы начнут получать 38 тысяч ветеранов Второй Мировой войны из Донецкой и Луганской областей, которые имеют статус участника боевых действий, инвалида войны, и которым исполнилось 83 года и старше. С 6 мая начнется выдача подарков в Донецке и других городах за линией соприкосновения, с 11 мая – в городах, подконтрольных Украине.

Что входит в подарочный набор ветерану? В подарочный набор входит коробка конфет, бисквитный рулет, черный чай, гигиенический набор (шампунь, мыло туалетное и мыло хозяйственное), чашка и открытка.

Как получить подарок ветерану? Для получения набора нужно будет предоставить паспорт и удостоверение ветерана, справку о регистрации переселенца (в городах подконтрольных Украине). Подарок сможет получить и родственник, предъявив свой паспорт и оригиналы документов ветерана.

Где ветераны получат подарки? Волонтеры Гуманитарного штаба вручат подарки ветеранам в 65 городах и районах Донецкой и Луганской областей. Они будут выдаваться в пунктах выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба и в городах зоны АТО, и в населенных пунктах, подконтрольных Украине, а также на линии соприкосновения.

В городах, где Гуманитарный штаб смог организовать адресную доставку – Донецк, Макеевка, Харцызск, Шахтерск, Снежное, Торез – подарочный набор ветерану привезут домой вместе с продуктовым.

Пункты выдачи на подконтрольной Украине территории

Донецкая область: Мариуполь, Авдеевка, Святогорск, Славянск (Николаевка, Святогорск), Мироновский, Красный Лиман, Артемовский р-н, Артемовск, Волновахский р-н (Волноваха), Константиновка, Константиновский р-н, Краматорск, Дружковка, Красноармейский р-н, Красноармейск, Дзержинск, смт. Ногородское, Марьинский р-н, Курахово, Светлодарск, Угледар, Селидово, Першотравневый р-н, Доброполье, Новогродовка, Великоновоселовский р-н, Володарский р-н, Димитров, Александровский р-н, Добропольский р-н.

Луганская область: Северодонецк, Старобельский р-н, Станично-Луганский р-н, Попаснянский р-н (в т.ч г. Попасная), Кременскорй р-н, Новоайдарский р-н (Счастье), Рубежное, Лисичанск, Троицкий р-н, Меловской р-н, Марковский р-н, Беловодский р-н, Белокуракинский р-н, Сватовский р-н.

Пункты выдачи на неподконтрольных территориях

Донецкая область: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Шахтерск, Енакиево, Моспино, Горловка, Иловайск, Зугрес, Кировское, Ждановка, Докучаевск, Комсомольское (Старобешевский район), Торез.

Луганская область: Краснодон, Свердловск, Ровеньки.

Уточнить информацию о выдаче подарочного набора для ветеранов от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно на сайте Штаба в разделе «Онлайн помощь», на горячей линии 0800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua.