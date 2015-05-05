За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
12:48, 05 мая 2015Страна
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных получили ранения.
Погибших среди украинских военных не было
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
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