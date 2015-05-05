За сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения

12:48, 05 мая 2015
Страна
544

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных получили ранения.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter