Создан список самых дорогих болезней

Агентство Исследований Системы ЗдравоохраненияAgency for Healthcare Research and Quality опубликовало перечень болезней, которые в США лечить дороже всего.

Список 10-ти недугов был создан на основе статистики 2005 года. При подсчете учитывались количество визитов к врачу, количество посещений больниц, количество вызовов "скорой помощи", сроки госпитализации, стоимость лекарств.

В финальную десятку попали: сердечно-сосудистые заболевания (ежегодно обходятся экономике в $76 млрд.), травмы (соответственно, $72 млрд.), рак ($70 млрд.), психические заболевания, включая депрессию ($56 млрд.), астма ($54 млрд.), гипертония ($42 млрд.), диабет второго типа (неинсулинозависимый) и болезни суставов (по $34 млрд.), проблемы спины и рождение детей (по $32 млрд.).

Корреспондент.net