Ученые создали фермент для совместимости групп крови

Этот фермент способен срезать антигены с эритроцитов в крови второй (A) и третьей (B) групп, уподобляя ее первой (О) — которую можно без отрицательных последствий для здоровья переливать практически любому пациенту. Об открытии сообщается в журнале Journal of the American Chemical Society и в пресс-релизе Американского химического общества, пишет Лента.ру.

Пока наиболее распространенным способом конвертации крови является удаление N-ацетилгалактозамина (детерминантного полисахарида крови второй группы), однако осуществляющие эту процедуру ферменты были слишком слабы.

Для создания мощного фермента исследователи обратились к новой технологии — направленной эволюции. Она предполагает вставку мутаций в ген, кодирующий фермент, и отбор мутантных вариантов, максимально эффективно вырезающих антигены.

Ученые работали с гликозил-гидролазой семейства 98, взятой у бактерий пневмококка SP3-BS71. Это вещество убирает все трисахаридные детерминанты антигенов A и B c поверхности эритроцитов. Всего за пять поколений эволюции эффективность фермента выросла в 170 раз. Особенно удачно ему удалось срезать многочисленные подтипы антигенов второй группы крови.

Новое вещество позволило ученым из Центра изучения крови удалить большинство антигенов в крови второй и третьей группы, приблизив ее эритроциты к клеткам первой группы. Однако для использования в медицинской практике этого пока недостаточно. Фермент должен научиться срезать 100 процентов антигенов, так как иммунная система человека очень чувствительна к несовместимости группы крови, и даже небольшое количество антигенов может вызвать мощную иммунную реакцию.