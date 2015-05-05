На Виннитчине после укуса змеи 17-летнего юношу госпитализировали в реанимацию
10:49, 05 мая 2015Страна
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В с. Вапнярка Томашпольского района Винницкой области после укуса змеи 17-летний юноша госпитализирован в реанимацию.
Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы
Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области.
По сообщению, 1 мая в 12.55 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №28 пгт Томашполь поступило сообщение о том, что в приемное отделение районной больницы с предварительным диагнозом «укус змеи» госпитализирован 17-летний житель с. Вапнярка. По предварительным данным, змея укусила юношу на собственном дворе.
Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.
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