В Сумы прибыли 25 тонн гуманитарной помощи для медучреждений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, три грузовика и один полицейский автомобиль прибыли в город прошлой ночью.

«Гуманитарная помощь на три четверти предназначена для больниц: детские больничные кровати, кровати для новорожденных, мебель, больничное белье, одежда для медработников, медицинские материалы и аппаратура, средства для инвалидов, материалы для ортопедии, операционные столы, лампы, операционные стулья, медицинские кушетки, функциональные кровати, мебель, приборы и оборудование. Также частично помощь адресована пожарным и спасателям: спецодежда, шерстяные одеяла, постельное белье, кодоскоп, прожекторы, резервуары для воды», - отметила президент благотворительного фонда Марианне Пифаретти.

По ее словам, следующий гуманитарный груз благотворители планируют собрать и направить в Сумы в июне и сентябре.

В свою очередь городской голова Сум Александр Лысенко отметил, что сейчас прорабатывается вопрос доставки из Швейцарии более 500 кроватей для воинской части.

«Думаю, после визита в Сумы гости будут распространять в своей стране информацию о мире и согласии в украинском городе», - добавил городской голова.