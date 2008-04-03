Минздрав Украины держит под контролем ситуацию вокруг ”Индара”

Министерство здравоохранения Украины принимает меры относительно возвращения в государственную собственность незаконно отчужденных акций ЗАО "Индар" прежним руководством ДАК "Держмедпром", сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

По иску Минздрава Украины, Хозяйственный суд Киева наложил арест на отчуждение ценных бумаг упомянутой компании, а СБУ возбудила уголовное дело. Министерством здравоохранения назначен новый руководитель ДАК "Держмедпром" в лице Курищука к.В.

Профильным министерством также создана межведомственная координационная группа, в состав которой вошли представители органов центральной исполнительной власти. Группа координирует работу, направленную на возвращение в государственную собственность незаконно отчужденного государственного имущества.

"Мы надеемся, что правоохранительные органы достигнут позитивных результатов и украинское государство в дальнейшем никому не позволит манипуляций со стратегически-важным активом", - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Рыбчук.

Министерство здравоохранения Украины заверяет, что держит ситуацию под контролем и государство в полном объеме обеспечит всех инсулинозависимых пациентов жизненно необходимыми лекарствами.