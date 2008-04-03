Увлечение SMS и электронными письмами - симптом умственного расстройства

Доктор Джеральд Блок из "American Journal of Psychiatry" /США/ утверждает, что частое отправление сообщений по мобильному телефону и электронных писем в интернете может являться ранним симптомом умственно-психологических расстройств. Профессор сформулировал несколько признаков, по которым можно выявить нарушения психики у человека, испытывающего зависимость от электронного текста: сильное чувство изоляции и нетерпения, когда нет доступа к компьютеру или к мобильному телефону, высокая потребность в их регулярном использовании и постоянное стремление усовершенствовать электронное оборудование, чтобы заниматься своим увлечением.

Доктор Блок полагает, что мгновенная передача сообщений создаёт эмоциональные проблемы и вредит социальной, образовательной и рабочей сфере человека. Он приводит в пример несчастные случаи автоаварий, происходящие по вине водителей, которые часто во время дороги отвлекаются на сотовый телефон или встроенный в автомобиль компьютер. Психиатр изучал данную зависимость в Южной Корее, где смс-мания приобретает поистине масштабные черты. По словам профессора, современные коммуникационные средства сейчас особенно активно используются в азиатских странах. Он отметил, что в Южной Корее уже зафиксированы случаи сердечного приступа, вызванные внезапной смертью компьютерного персонажа в игре.

Доктор Блок объясняет, что зависимость от электронных сообщений входит в группу навязчиво-импульсивных расстройств и в хронических стадиях доводит до потери чувства времени и пространства, увеличения усталости, пренебрежения домашними, учебными или рабочими обязанностями, повышения напряженности, социальной изоляции и гнева и развивает депрессию.

На данный момент в Южной Корее приблизительно 210 тыс. детей и подростков 6-19 лет проходят курс психотропного лечения от интернет- и компьютерной зависимости, а 24% из них госпитализированы с начальными отклонениями психики. Теперь министерство здравоохранения страны ввело профилактические меры против интернет-склонности в школах. Высокие уровни психо-эмоциональных расстройств, связанных с использованием современных технологий, также зафиксированы в Китае.

ami-tass.ru