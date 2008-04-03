На Хмельниччине люди отравились хлором

Оперативники, которых вызвали местные жители после гибели трех коров, выяснили, что ядовитое вещество хранилось в баллонах в одном из домохозяйств.

В милицию позвонили жители села Розсоши. Люди рассказали, что в одном хозяйстве умерли две коровы и телка. Селяне услышали на соседнем дворе шипении и почувствовали едкий запах. На место выехали милиция и подразделение МЧС.

Геннадий Крупельницкий, начальник Хмельницкого РО милиции: «Было установлено, что накануне происшествия жителе этого хозяйства украли на очистительных сооружениях села Восковке баллоны со сниженным хлором. Эти баллоны они привезли к себе во двор, и начали разбирать, чтобы потом сдать на металлолом».

Чтобы опустошить один из баллонов "умники" сбили вентиль, и пошли по делам. Опомнились лишь тогда, как из хлева выскочила телочка, и упала замертво. Вместе с ней умерли еще две коровы. Хозяева начали спасать скот и сами надышались ядовитыми испарениями. После этого их госпитализировали.

Сергей Одолинский, зав. отделением Хмельницкой областной больницы: «Поступили с отравлением газообразным веществом. Кашель, одышка, незначительное повышение давления. После проведения лечения состояние больных значительно улучшилось. На сегодняшний день состояние близкое к удовлетворительному. Больные готовятся к выписке по местожительству».

Сразу после лечения виновникам инцидента придется общаться со следователями. Неприятного разговора не избежать и руководителю предприятия, с которого украли баллоны. Следователи выяснили, что склад, в котором хранится опасное вещество, вообще никто не охраняет.

ntn.tv